Jagiellonia Fiorentina, turnover estremo: Vanoli rivoluziona così la squadra! La probabile formazione per la sfida di Conference League

In condizioni normali, la squadra toscana affronterebbe il prossimo impegno europeo con l’assoluta e totale serenità di chi possiede già in tasca il prezioso pass per gli ottavi di finale. L’attuale e complessa stagione della Fiorentina si sta tuttavia rivelando tutto fuorché normale. Questa sera, nel gelo polacco di Bialystok contro lo Jagiellonia, corazzata prima in classifica in patria, andrà in scena una versione ampiamente e profondamente rimaneggiata.

Secondo l’attenta analisi odierna del Corriere dello Sport, il motivo tattico è amaro ma estremamente pragmatico. L’atteso derby regionale di lunedì prossimo contro il Pisa si è infatti trasformato in un delicatissimo e vitale scontro diretto per la salvezza. Un traguardo sportivo che oggi vale infinitamente di più rispetto a un passaggio del turno in Conference League. Di fronte a un avversario imbattuto da quattro turni, Paolo Vanoli, pragmatico tecnico lombardo, cercherà astutamente di trarre il massimo risultato agonistico applicando il minimo sforzo fisico, preservando le preziose energie per il campionato tricolore.

L’allenatore della formazione gigliata ha varato un massiccio e coraggioso turnover, concedendo un’occasione d’oro alle seconde linee. Resteranno precauzionalmente a riposo Moise Kean, letale attaccante italiano, e Dodô, guizzante terzino brasiliano. Assenti anche David De Gea, esperto portiere spagnolo fermato da una dolorosa lussazione al dito, e Manor Solomon, rapido esterno israeliano bloccato dall’influenza. L’emergenza ha spinto lo staff tecnico a convocare ben otto ragazzi della squadra giovanile guidata da Daniele Galloppa, preparato allenatore azzurro.

Nel probabile assetto tattico iniziale, l’estremo difensore sarà Luca Lezzerini, affidabile portiere italiano. La retroguardia inedita vedrà Robin Gosens, potente esterno tedesco rientrato dall’infortunio, agire sulla corsia mancina, affiancato dai centrali difensivi. A centrocampo, con Nicolò Fagioli, lucido regista azzurro, a riposo, le chiavi verranno affidate a Cher Ndour, fisico mediano azzurro. L’onere offensivo peserà interamente sulle larghe spalle di Roberto Piccoli, possente centravanti bergamasco.