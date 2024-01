Joao Costa, dal Brasile alla Roma di Mou: la sua storia

Joao Costa è il nuovo gioiello di casa Roma che Mourinho potrebbe far esordire in Serie A: la storia dell’attaccante della Primavera

«Sarà convocato per la gara contro il Milan e magari gioca» ha detto così José Mourinho in conferenza alla vigilia della gara contro i rossoneri. Non parole di circostanza ma indirizzate al giovane della Roma Primavera Joao Costa. L’attaccante è stato portato in Italia da Marangon, fratello di Doni ed ex portiere della Roma, che segue diversi ragazzi brasiliani transitati per il settore giovanile giallorosso. Un nuovo talento agli ordini del tecnico viste le assenze in contemporanea di Dybala e Azmoun. Andiamo a capire meglio la storia del classe 2005.

Joao Costa, la sua storia

La carriera calcistica di Joao Costa è partita in Brasile, dove si forma in diversi prestigiosi club come Palmeiras e Corinthians. Dal 2021, però, è arrivato in Italia: lo scouting della Roma l’ha osservato e ha deciso di portarlo a Trigoria. Un paio di stagioni da protagonista con le maglie di U17 e U18 da sotto età, ma è già al secondo con la Primavera giallorossa. L’anno della possibile consacrazione per lui e la convocazione in prima squadra con le parole di José Mourinho in conferenza stampa sono un ulteriore segnale di quanto il ragazzo sia apprezzato tra i grandi. E’ un classe 2005, è giovanissimo, e in questa stagione sta facendo vedere tutte le sue qualità con la squadra allenata da Guidi in lotta per un posto in zona playoff. Contro il Milan potrebbe anche entrare in campo e per lui sarebbe un sogno poter mettere piede in campo a San Siro.