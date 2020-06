Joao Pedro Toro, ds Cagliari: «Per noi è un top, mai sentito i granata»

Il direttore sportivo del Cagliari Carli mette freno ai rumors su un possibile trasferimento di Joao Pedro al Toro

Intervistato da Torinogranata.it, Marcello Carli ha fatto chiarezza sul recente accostamento dell’attaccante del Cagliari Joao Pedro al Toro. Ecco le parole del dirigente sportivo dei sardi.

«Il Torino non l’ho mai sentito e per noi João Pedro è un giocatore top e in questo momento non abbiamo nessuna trattativa con il Torino, questa è la verità. Noi in società non abbiamo sentito nessuno e non è un problema perché João Pedro ce lo teniamo bello stretto».