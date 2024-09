Jonathan David a parametro 0: sfida all’orizzonte tra Inter e Juve

Il canadese Jonathan David potrebbe essere il prossimo grosso nome in arrivo in Serie A: è in scadenza con il Lille e piace a Inter e Juve

Tuttosport torna a parlare di uno dei giocatori che, con ogni probabilità, animerà maggiormente il calciomercato dell’Inter della prossima estate: ovvero Jonathan David. Reduce dalla vittoria col suo Canada in amichevole contro gli Stati Uniti, match nel quale ha eguagliato il record di gol di tutti i tempi della propria nazionale, il calciatore continua a far parlare di sé. A giugno il contratto che lega il giocatore al Lille scadrà, dunque da febbraio sarà libero di trovarsi una nuova squadra a parametro zero.

Le pretendenti per lui non mancano, a partire dalla Premier League col Chelsea su tutte, mentre in Italia, oltre ai nerazzurri, è seguito con grande interesse dalla Juve. Giuntoli, infatti, lo avrebbe voluto con sé già al Napoli. Finora la richiesta monstre del Lille, che fino a questa estate chiedeva almeno 50 milioni di euro, ha allontanato ogni squadra interessata al canadese, ma col contratto in scadenza le cose cambierebbero totalmente. Il diretto interessato lancia messaggi incoraggianti, sia per Giuntoli che per Marotta, nel corso dell’intervista concessa al The Athletic.

PAROLE – «Cosa sto aspettando? Immagino che ora sia più facile dirlo. Sono all’ultimo anno di contratto. Alla fine il mio contratto scadrà. Allora vedremo. Vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Sono aperto a qualsiasi soluzione. Penso che ovviamente la Premier League sia considerata uno dei migliori campionati al mondo. Ma per me non è Premier League o niente: sono aperto a tutto e ogni campionato ha le sue sfide».