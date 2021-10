Jorge Mendes: «Cristiano Ronaldo merita il Pallone d’Oro più degli altri»

Jorge Mendes ha rotto il silenzio ed espresso la sua preferenza per Cristiano Ronaldo nella corsa al Pallone d’Oro 2021

PALLONE D’ORO A CRISTIANO RONALDO – «I numeri di Cristiano Ronaldo dovrebbero bastargli per vincere il Pallone d’Oro. Ha segnato 115 gol col Portogallo, diventando il primatista mondiale con le nazionali. È il miglior marcatore della storia del calcio: è una cosa decisiva, deve esserlo per il trofeo, perché continua a dimostrare di essere il miglior calciatore della storia. Non dimenticate che Cristiano è stato il capocannoniere dell’esigente campionato italiano, è stato il miglior marcatore dell’ultimo Europeo, ha il record di gol in Champions League ed è l’unico ad aver vinto tutto in tre Paesi diversi e molto competitivi come Italia, Spagna e Inghilterra. Tutto questo con una regolarità assolutamente unica. Dal mio punto di vista il Pallone d’Oro ha un solo nome: Cristiano Ronaldo. Non ha mai meritato di vincerlo di più che in quest’anno».