Jorginho torna sull’episodio di razzismo accaduto a Verona: cori discriminatori piovuti dagli spalti all’indirizzo di Balotelli – VIDEO

Jorginho non le manda a dire e commenta il vergognoso accaduto di Verona, ovvero i cori razzisti piovuti dalla curva dell’Hellas all’indirizzo di Mario Balotelli. Ecco le sue parole su quanto successo.

«Mi dispiace perché purtroppo queste cose non dovrebbero succedere. Vorrei mandare un forte abbraccio a Mario, non ci dovrebbero essere assolutamente questo. Non credo che dobbiamo puntare il dito solo contro Verona».