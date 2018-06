Jorginho, l’agente: «City? Trattativa ai dettagli»

L’agente di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano del Napoli, ha parlato della trattativa che sta per portare il giocatore al Manchester City di Guardiola

Joao Santos, procuratore del centrocampista del Napoli Jorginho, ha parlato dell’ormai imminente passaggio dell’Italo-brasiliano dagli azzurri al Manchester City in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tim Gate. Queste le parole dell’agente: «Al momento, Napoli e Manchester City stanno discutendo sui bonus e la cifra del trasferimento. Ma siamo arrivati ai dettagli. Per il mio assistito il Manchester City rappresenta una grande occasione e non vediamo l’ora che la trattativa giunga al termine. Il ragazzo è felice, ormai attendiamo solo le firme».