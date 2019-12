Jovetic: «Sarà un match aperto ma spero nella vittoria della Fiorentina»

Jovetic, l’ex Inter e Fiorentina ha detto la sua sul prossimo match di campionato tra la squadra di Conte e quella di Montella

Un passato con entrambe le casacche e tante soddisfazioni nel campionato italiano per Stefan Jovetic. Il calciatore ha detto la sua in merito alla prossima sfida tra Inter e Fiorentina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

PASSATO – «Il periodo di Firenze è unico, città splendida e gente appassionata. Andai al Manchester City, nel 2013, per ambizione: mi voleva la Juventus, ma non avrei mai potuto tradire i miei tifosi. Al contempo, però, volevo vincere: la Premier, il campionato più difficile in assoluto, e la Coppa di Lega sono indimenticabili. L’errore fu rifiutare il Real Madrid nel 2009, non ero pronto. Ecco, se potessi tornare indietro».

INTER FIORENTINA – «Match aperto, spero nel successo della Fiorentina. L’Inter è un’ottima squadra, tuttavia meno attrezzata della Juve: Sarri ha più di 20 titolari, questo potrebbe incidere nella lotta per lo scudetto».