Jovic: «Un onore essere alla Fiorentina. Spero in tante vittorie». Le prime parole del serbo

Luka Jovic ha pronunciato le sue prime parole da giocatore della Fiorentina.

Eccole: «Sono molto felice di essere parte di questa squadra ed è un onore per me far parte di questa squadra. Spero che potremo presto conquistare tante vittorie e voglio mandare un caro saluto a tutti i tifosi viola».