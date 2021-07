Jovic Sampdoria, le ultime dalla Spagna: la reazione del Real Madrid

La Sampdoria pensa a Jovic per la prossima stagione: la posizione del Real Madrid sul futuro dell’attaccante serbo

Ha destato scalpore in Italia la notizia del presunto interessamento della Sampdoria per Luka Jovic. L’attaccante serbo classe ’97, di proprietà del Real Madrid ma reduce da una buona stagione in prestito all’Eintracht Francoforte, sarebbe un profilo gradito alla società blucerchiata dopo essere stato nel mirino di top club come Milan e Inter.

La Sampdoria dovrà fare i conti non solo con il nodo ingaggio (Jovic percepisce attualmente 5 milioni di euro netti a stagione), ma anche con la volontà del Real Madrid. Gli spagnoli sono molto soddisfatti degli allenamenti finora svolti dalla punta, a tal punto che il tecnico Carlo Ancelotti avrebbe chiesto al presidente Florentino Perez di rimandare i discorsi legati al futuro del calciatore.

