Juan Jesus al Napoli: ingaggio e durata del contratto

Juan Jesus al Napoli: svelato l’ingaggio e la durata del contratto del nuovo difensore del club partenopeo

Il Napoli è pronto ad accogliere Juan Jesus. Il difensore brasiliano prenderà il posto di Luperto, finito all’Empoli.

Come riporta Sky Sport l’ex Inter e Roma firmerà un contratto con opzione di rinnovo per un’altra stagione a favore della società azzurra. Il giocatore percepirà 1 milione netto, più un bonus di 200 mila euro in caso di qualificazione in Champions League.