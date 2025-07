Juanlu-Napoli, il blitz finale è pronto con il Siviglia: si chiude a 17 milioni

Il Napoli si prepara a mettere le mani su un nuovo rinforzo: blitz in casa Siviglia per il terzino Juanlu Sanchez: sul tavolo 17 milioni

Il Napoli è pronto a piazzare un nuovo colpo di mercato. Il nome è quello di Juanlu Sánchez, terzino classe 2003 del Siviglia, seguito da settimane e ormai vicino al trasferimento in azzurro. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha deciso di affondare il colpo dopo aver valutato a fondo la situazione con Antonio Conte.

L’offerta del Napoli – 17 milioni di euro bonus compresi – resta sul tavolo, vicina ai 20 milioni richiesti inizialmente dagli spagnoli. La distanza si è ormai ridotta e il momento per chiudere sembra arrivato. Juanlu ha già detto sì, mostrando grande entusiasmo per la possibilità di giocare in Serie A: ha voglia di misurarsi con nuove sfide e, soprattutto, di crescere sotto la guida di un tecnico come Conte.

Il Siviglia, alle prese con necessità economiche note, ha provato a dare segnali contrari, assegnando a Juanlu la maglia numero 16, quella storicamente legata ad Antonio Puerta. Ma la realtà è che il giocatore non è mai stato realmente tolto dal mercato. Il bisogno di fare cassa resta, e l’occasione Napoli è troppo concreta per ignorarla.

Giovanni Manna, d.s. azzurro, ha atteso la fine del primo ritiro per confrontarsi con Conte e valutare le alternative interne, come Zanoli e Mazzocchi. Ma tra offerte in arrivo e la necessità di gestire i carichi di lavoro di Di Lorenzo, serve un rinforzo vero. E Juanlu è il profilo giusto: giovane, duttile, proiettato verso il futuro e tecnicamente pronto.

A Siviglia ha impressionato per naturalezza e numeri: 4 gol e 4 assist, capacità di giocare sia basso che alto, grande intelligenza tattica. E soprattutto, non occupa slot in lista. Il Napoli ora prepara il blitz finale: non c’è più tempo da perdere. Juanlu è la pedina perfetta per completare la fascia destra, oggi e domani.