Julio Sergio a sorpresa: «Sto lavorando per tornare alla Roma»

Julio Sergio sogna di fare ritorno alla Roma nelle vesti di allenatore: le parole dell’ex portiere brasiliano

L’ex portiere brasiliano Julio Sergio sogna di tornare alla Roma nelle vesti di allenatore, dopo aver appeso i guantoni al chiodo e intrapreso una nuova carriera sempre nel mondo del calcio.

«Io adesso faccio l’allenatore, sto studiando per prendere tutti i patenti e allenare in Italia. So che devo fare esperienza e iniziare accanto a qualcuno, il mio sogno è vivere a Roma, portarci i miei figli e magari lavorare per la Roma, sarebbe un sogno per me. Adesso non posso farlo ma sto lavorando per questo», ha ammesso Julio Sergio.