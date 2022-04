Juve, Agnelli: «Allegri, Superlega e rimpianti: vi dico tutto»

Juve, Agnelli: «La Superlega di fatto esiste già. Ceferin? Dialoghi interrotti». Le dichiarazioni del presidente della Juve

Agnelli è intervenuto ad un evento organizzato da Il Foglio a San Siro a Milano. Le dichiarazioni del presidente della Juve.

MESSAGGIO ALL’UEFA – «Abbiamo UEFA che funge da regolatore, sia come legislatore e giudice, da operatore commerciale monopolista e funge da game keeper per le competizione.. non è una governance moderna, è punto saliente del ricorso presso la corte giustizia europea che va a toccare principio fondamentale di unione europea, cioè libera concorrenza in libero mercato. il fatto che ci sia bisogno di determinate funzioni è evidente, ma non possono essere accentrate in unico europeo. con calma e serenità attenderemo il giudizioe della corte di giustizia europeo»

CEFERIN – «Dialoghi interrotti, ma quello che è stato il rapporto e l’affinità su tutta una serie di temi, dal mio punto di vista, rimanga. lui è interpretato questo come un attacco personale, ma non lo è. sono sicuro che il tempo sarà galantuomo»

NUOVA FORMULA DELLA CHAMPIONS – «Io parlo di governance. del format si può discutere, è la governance che va rivista. l’altro ieri partita straordinaria tra manchester city e real madrid. ieri ha prevalso il liverpool con un un grande gioco offensivo. quello di cui non ci siamo resi conto…se guardi ai prossimi cicli, ai risultati ottenuti dall’altra alle stime che ci sono state date, abbiamo la premier league che viaggia intorno ai 4,2 miliardi l’anno. la uefa stessa ha dichiarato che dal prossimo ciclo della champions si aspetta 5,2 miliardi. abbiam odue competizioni che generanno 28 miliardi nei cicli di riferimenti. questo lascia intendere quanto spazio rimane a italia, germania, francia e paesi che non riescono competere. la premier league che viaggia a 4,2 miliardi l’anno vuol dire che attirerà tutto il talento pian piano, perché il talento va dove è remunerato nel migliore modo. una superlega l’abbiamo già di fatti. ora rischiamo di avere due squadre inglesi in finale di champions e forse una di premier league in europa league. avremo una premier league tutto l’anno e una premier league da marzo-aprile in avanti. questo deve far riflettere. è una polarizzazione verticale che esiste già. c’è una polarizzazione orizzontale con il numero di vincitori ricorrenti nei vari campionati: psg, bayern, ajax, legia varsavia vince anno dopo anno. abbiamo immobilizzato il calcio con il sistema di governance attuale»

ALLEGRI – «E’ un progetto di lungo periodo, sapevamo che quest’anno sarebbe stato difficile e avere rimpianti per la mancata vittoria finale è di buon auspicio per il futuro»

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24