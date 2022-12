Juve, Allegri: «Di Maria è bello carico per la seconda parte di stagione»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida vinta per 1-0 contro il Rijeka. Le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

DI MARIA, PAREDES E RABIOT – «Per Adrien non c’è problema, ma come per Di Maria e Paredes. Angel e Leandro devono essere importanti per la seconda parte di stagione, ora soprattutto il primo sarà pronto. L’ho sentito, è bello carico. Tutta la squadra deve capire che abbiamo 5 mesi importanti dove il minimo obiettivo è rimanere tra le prime quattro e il massimo è avvicinare un Napoli che viaggia forte. Abbiamo Europa League e Coppa Italia, sarebbe bello arrivare in fondo».