Juve, Allegri: «Pogba deve rialzarsi e tornare quello di prima»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juventus-Sampdoria allo Stadium

COSA VUOLE VEDERE – «Stasera abbiamo solo un risultato, bisogna riprendere il cammino e tornare a fare gol. Non sarà semplice la Sampdoria, una squadra che corre, noi siamo in casa. Le partite vanno vinte sul campo, prima non le vince nessuno».

POGBA – «Stamattina mente calciava le punizioni si è fermato sull’adduttore, domani vedremo l’entità del danno. Stasera poteva darci una mano ma è andata così. Deve rialzarsi e voler tornare quello che era prima».

PAREDES – «C’è Barrenechea che è della prima squadra. Paredes è affidabile, poi durante la gara ci sono i cambi, tutti quelli in panchina devono essere pronti, stasera ci sarà da battagliare e fare fatica».