Juve Atalanta: che partita sarà? Cosa dicono i numeri

Juve-Atalant, Allegri sfida Gasperini all’Allianz: una gara importante ma ecco i numeri e le statistiche della gara

Seconda contro quinta in classifica, Juve-Atalanta è una gara importante e le due squadre si avvicinano con un rimpianto a testa. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta a Napoli che sarebbe stata evitabile con un minimo di attenzione in più sul rigore parato da Szczesny e ribadito in rete da Raspadori.

I nerazzurri hanno fatto un’ottima partita a Lisbona, ma i pali hanno impedito di tornare a casa con una vittoria importante ai fini della qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Cosa sarà la sfida di oggi ce lo lascia intuire qualche numero, pubblicato da La Gazzetta dello Sport.

Gol Fatti: 42-49. Il problema principale della Juve è questo, inutile girarci intorno. Se lo si risolvesse oggi senza Vlahovic, il suo principale bomber, sarebbe una notizia. Milik è pronto e Allegri lo ha caricato alla vigilia, il Chiesa di Napoli è apparso un giocatore ritrovato, si tratta di vedere se insieme riusciranno a funzionare.

Gol subiti: 21-30. Discorso esattamente capovolto rispetto al precedente. Si confrontano due difese a 3, vedremo chi si comporterà meglio.

Baricentro: 51,5-50,7 metri. A dispetto delle sensazioni e delle critiche, la Juve è più alta (di poco) degli avversari.

Verticalizzazioni: 135,1-162,7. La media dice la proprietà tipica del gioco di Gasperini, che non è occupare il campo davanti ma è far muovere la palla bene, in linea diretta verso la porta.

Tiri da dentro l’area: 9,56-10,19: c’è equivalenza. Del resto i confronti diretti negli ultimi anni spesso sono finiti in equilibrio.

Tiri nello specchio totali: 112-146. Juve imprecisa, Atalanta che può vantare diversi esecutori, anche con i centrocampisti. Alcuni dei quali, come Koopmeiners ed Ederson, saranno una volta di più monitorati con attenzione dalla Signora che li segue con interesse da diverso tempo.