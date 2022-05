Juve Bellanova, i bianconeri vogliono chiudere: i dettagli

La Juve vuole chiudere per Bellanova, tutti i dettagli della trattativa con il Cagliari per l’esterno destro

La Juve vuole chiudere a tutti i costi per Bellanova. L’esterno del Cagliari dopo la retrocessione non resterà in Serie B con i rossoblù ed ecco che i bianconeri spingono per portarlo a Torino.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus avrebbe messo sul piatto diversi giovani da cui il Cagliari potrebbe scegliere per la prossima stagione. Trattativa che potrebbe andare avanti spedita nei prossimi giorni.