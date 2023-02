Juve, bocciato l’arbitraggio di Pinheiro

I giornali sportivi bocciano l’arbitraggio del portoghese Pinheiro in Juve-Nantes; più di un dubbio sul rigore non dato nel finale

Dopo il pareggio di ieri piovono critiche sull’arbitraggio di Juve-Nantes. Non è piaciuta la direzione del fischietto portoghese, Pinheiro. La media voto sui giornali italiani sportivi è impietosa: 4.25.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Rischia tantissimo al 13’ della ripresa il già ammonito Castelletto per un intervento falloso su Vlahovic al limite dell’area, Pinheiro non se la sente di lasciare in dieci il Nantes per quasi un tempo. Al 5’ di recupero il Var Martins richiama l’arbitro al monitor per un possibile fallo di mano di Centonze in elevazione con Bremer ma Pinheiro sanziona un fallo (dubbio) in attacco del difensore brasiliano».

TUTTOSPORT 4 – «Bremer impatta di testa a porta sguarnita e Centonze para con la mano, ma – richiamato al Var – il direttore di gara giudica irregolare il braccio del brasiliano appena appoggiato sulla schiena dell’avversario, situazione “di intensità” generalmente valutata in campo. Castelletto non riceve la seconda sanzione per un intervento su Vlahovic in corsa».

CORRERE DELLO SPORT 4 –«Disastro Pinheiro, 35 anni, internazionale dal 2016, non un gran palmarès: era la sua prima in una gara ad eliminazione diretta, un po’ poco dopo 7 anni (una sola gara in Champions). Quel tocco di mano di Centonze è rigore, il resto sono cavilli da azzecca-garbugli. E poi, rivedibile da un punto di vista disciplinare: ne beneficiano Alex Sandro ad inizio gara e Bremer quando placca Mohamed a pallone lontano. Ma soprattutto Castelletto (diretto su Vlahovic in ripartenza, era già ammonito, poteva starci il secondo giallo)».

