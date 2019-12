Juve, Bonucci: «Lazio in forma, servirà una partita perfetta»

Juve, Bonucci affianca Maurizio Sarri nella conferenza stampa volta alla presentazione del match valido per la Supercoppa

Il difensore della Juve, Leonardo Bonucci, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Maurizio Sarri, per presentare la partita contro la Lazio valida per la Supercoppa italiana. Ecco le parole del difensore:

LAZIO – «La partita di Roma ci ha insegnato che in certe gare i dettagli, gli episodi fanno la differenza. Questione di piccole cose che cambiano i risultati. Non l’abbiamo chiusa, poi gli episodi che ci hanno girato contro hanno causato la vittoria della Lazio. È una squadra in forma».

GOL SUBITI – «Sono sicuramente troppi per una squadra abituata ad avere la miglior difesa. Ci devono dar fastidio e aiutarci a migliorare. Molti sono frutto di errori individuali ma centrano i margini di miglioramento e la crescita».

IMMOBILE – «Lo conosciamo bene. In questo momento sta attraversando un periodo positivo, ha fatto tanti gol e lavora per la squadra così come in Nazionale. Servirà massima attenzione perché attacca bene la profondità ma la Lazio non si riduce solo ad Immobile ma ha ottimi elementi con un allenatore che ha dato idee precise. Servirà una Juve perfetta per arrivare al risultato».