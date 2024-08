Juve-Brest: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Adriatico l’amichevole Juve-Brest: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Adriatico di Pescara va in scena la partita amichevole Juve-Brest. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Djalo, Gatti, F. Gonzalez, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Fagioli, Mbangula; Vlahovic.

BREST (4-3-3): Bizot; Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douron, Ajorque, Del Castillo.

Orario e dove vederla in tv

Juve-Brest si gioca alle ore 21:00 di sabato 3 agosto. Verrà trasmessa in diretta in chiaro per tutti su TV8 e su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.