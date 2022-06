Juve, c’è ottimismo per Di Maria, ma la chiusura rimane lontana

La Juve rimane fiduciosa per la chiusura dell’affare Di Maria, ma la chiusura dell’affare non è una questione di pochi giorni

Filtra ottimismo in ambiente Juve per l’arrivo di Di Maria con un contratto annuale. Come riportato da Sky Sport, però, la chiusura non sarà una questione di poche ore o giorni.

Secondo l’emittente televisiva restano ancora diversi aspetti da limare prima di poter arrivare a una conclusione. La prima alternativa a Di Maria, rimarrebbe Berardi.