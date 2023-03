Juve, Chiesa: «Voglio esserci e dare una mano»

Le parole di Federico Chiesa dopo la vittoria della Juve contro il Friburgo che vale l’accesso ai quarti di Europa League

Federico Chiesa ha parlato a Sky dopo la vittoria della Juve contro il Friburgo che vale l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Di seguito le sue parole.

GOL – Il guizzo è venuto dal primo tentativo fallito, avevo calciato forte di interno, la seconda volta ho preferito piazzare.

SCUSE AI TIFOSI – Voglio esserci e dare una mano alla squadra e alla società per quello che mi ha dato in passato. Purtroppo non sono al massimo, a gennaio ero partito bene e ho avuto un problema all’adduttore, ora al ginocchio. Vorrei dare il massimo per dare gioie ai miei tifosi.

