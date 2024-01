Juve, i convocati per la Salernitana: fuori Chiesa e Cambiaso

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Salernitana

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Salernitana. Assenti a sorpresa Chiesa per un infortunio al ginocchio, Cambiaso per febbre e Locatelli per squalifica. A loro si aggiungono Alex Sandro e Kean, De Sciglio, Fagioli e Pogba. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Rugani.

Centrocampisti: Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior.

