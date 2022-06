Juve, cresce il profilo di Fabian Ruiz per rinforzare il centrocampo

Non solo Koulibaly: la Juve segue anche il centrocampista Fabian Ruiz, anche lui in uscita dal Napoli e piace ad Allegri

Sarà un’estate molto calda per quanto riguarda il mercato della Juve. Dopo aver praticamente definito il ritorno a Torino di Pogba, i bianconeri puntano ora ad un altro centrocampista.

Occhi su Fabian Ruiz del Napoli. Lo spagnolo, proprio come Koulibaly, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e pertanto questa è l’estate giusta per il club di De Laurentiis per provare a monetizzare la sua cessione. A riportarlo è Tuttosport.