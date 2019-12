Juve, De Ligt: «Il miglior ricordo da professionista? La scorsa stagione»

Juve, il difensore De Ligt: «Il miglior ricordo che ho è legato alla scorsa stagione con l’Ajax. Nazionale? Un grande onore»

Matthijs De Ligt, difensore della Juve, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di France Football. Ecco le parole del centrale olandese:

«Il miglior ricordo tra i professionisti è legato alla scorsa stagione. Abbiamo vinto il campionato e la Coppa d’Olanda, siamo andati molto vicini alla finale di Champions League. È stato un anno favoloso. Debutto in Nazionale? Pensavo fosse uno scherzo, poi il mio telefono è esploso da tutti i messaggi che ho ricevuto. Ho immediatamente chiamato mio padre per dirglielo. È un onore giocare per la Nazionale e riuscire a farlo a 17 anni è qualcosa di incredibile».