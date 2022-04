Juve Fiorentina, tra dubbi e rientri verso la Coppa Italia

Dubbi, rientri e scelte: si va verso le probabili scelte della sfida di Coppa Italia tra Juve Fiorentina

Settimana prossima non ci sarà soltanto Inter Milan in Coppa Italia, ma anche il ritorno di Juve Fiorentina. Sfida a cui le squadre arrivano con morali differenti dopo i risultati del weekend.

In casa Juve Allegri recupera Arthur e De Ligt, due pezzi da novata che sono mancati ai bianconeri soprattutto nella gara contro il Bologna. In casa viola invece Italiano dovrà rinunciare a Castrovilli, mentre in mediana giocheranno Amrabat, Torreira e Duncan. Davanti ballottaggio Ikoné Saponara. Lo scrive La Nazione.