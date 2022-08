Juve, Galeone critico con Allegri: «La squadra è senza gioco»

Anche Giovanni Galeone è critico con Allegri dopo il pareggio della Juve: «Ho visto solo il primo il primo tempo, poi mi stufo»

Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati e ha parlato della Juve di Allegri, non negando qualche critica al suo allievo. Di seguito le sue parole.

«Samp-Juve? Ho visto solo il primo il primo tempo, poi mi stufo… ho visto tutti i giri di passaggi che faceva la Juve e mi sono stufato, se giochi nella Juve devi saper sviluppare un’azione d’attacco. Ho sentito Max ieri sera, era arrabbiato, normale, ma deve arrabbiarsi anche un po’ con sé stesso, dovrebbe dare un’idea di gioco ai suoi giocatori e ora la squadra non ha un’idea. Era una decina di giorni che non sentivo Max, io dico che non mi ascolta più… Lui fa quello può, avrebbe bisogno di almeno 4 giocatori per avere una squadra competitiva. Senza Pogba e Di Maria è difficile dare un gioco a questa squadra. Non sono felicissimo per il campionato italiano, per ora ho visto giocare bene il Napoli e la Cremonese. L’Inter è molto forte ma non è che giochi benissimo. Che poeti ci sono adesso nel campionato italiano? Zaniolo e Chiesa?».