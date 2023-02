La Juve non potrà contare su Bremer nel prossimo impegno di campionato contro lo Spezia: il brasiliano, diffidato, ha preso un giallo

Niente Bremer per la Juve in vista del prossimo impegno in Serie A contro lo Spezia. Il difensore brasiliano, diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo per un contrasto su Castrovilli e quindi non sarà a disposizione di Allegri per la trasferta ligure.