Szczesny ha saltato l’ultima amichevole della Juve per un affaticamento muscolare, mercoledì saranno valutate le sue condizioni

Ennesima tegola in casa Juve: Wojciech Szczesny non ha giocato l’ultima amichevole con il Real Madrid per un affaticamento muscolare all’adduttore. Non volendolo rischiare, Allegri ha scelto Perin per il ruolo di titolare.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, mercoledì le condizioni del polacco saranno nuovamente valutate dallo staff medico bianconero. Nonostante tutto, filtra ottimismo sul fatto che sarà disponibile per la prima di campionato col Sassuolo.