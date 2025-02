Juve Inter, che gara sarà. Il parere di 10 doppi ex sul Derby d’Italia: Paulo Sousa. Lucio, Causio, Tardelli, Dino Baggio, Candreva, Altobelli, Boninsegna, Hernanes e Felipe Melo

Juve Inter, ecco il parere di 10 leggende tra nerazzurri e bianconeri per quanto concerne il match che si giocherà domenica sera

Juventus e Inter hanno un bel po’ di giocatori che nella storia hanno vestito entrambe le maglie. La Gazzetta dello Sport ne ha contattati 10 per sapere come andrà il Derby d’Italia in scena domani sera all’Allianz Stadium. Ecco, in estrema sintesi, il loro parere.

1) Paulo Sousa: Centrocampo da Premier per Inzaghi. Questa è la chiave della sfida.

2) Lucio: Allo Stadium è difficile fare il colpo. Ma senza Bremer ci sono spazi.

3) Franco Causio: Spero che la Juve vinca e mi emozioni. Però è una partita molto complessa.

4) Marco Tardelli: In queste gare non c’è mai un favorito. Per qualità dico Inter ma occhio…

5) Dino Baggio: Nerazzurri superiori: il gioco verticale mi diverte di più. Lento il giropalla di Motta.

6) Antonio Candreva: Tifo per Inzaghi. Le due squadre si giocano gran parte dei loro obiettivi.

7) Alessandro Altobelli: Il futuro è bianconero ma il presente è targato Lautaro e Thuram.

8) Roberto Boninsegna: Stavolta ci sarà molto equilibrio. Il fattore campo ha un’incidenza così come gli acquisti.

9) Hernanes: Finirà in pareggio. Thiago pensa alla Champions, Simone cambia qualcuno.

10) Felipe Melo: Tutto passa da Barella, Inter superiore ma può succedere di tutto