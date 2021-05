All’Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’ “Allianz Stadium”, Juve e Inter si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Juve Inter 1-1 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Si comincia!

3′ Kulusevski vivace in avvio – Un paio di buone iniziative dello svedese

3′ Spinta di Lautaro su De Ligt – L’argentino sbilancia l’olandese e si invola verso Szczesny. Fischia calvarse

9′ Punizione Cuadrado – Pallone scodellato in mezzo, sicuro Handanovic in uscita alta

11′ Salvataggio Skriniar – Cross di Danilo dalla destra, sponda aerea di Chiesa per la deviazione volante di Kulusevski che col destro centra Skriniar a un metro dalla linea di porta

12′ Tiro Chiesa – Schema da corner a liberare il 22 solo. Calcia alto

13′ Ammonito Kulusevski – Per un pestone duro su Hakimi che resta contuso

18′ Problemi per Lukaku – Rimasto contuso dopo uno scontro aereo con Rabiot. Ma il belga è in grado di continuare

20′ Ammonito Bentancur – Fallo tattico su Lautaro lanciato in ripartenza

21′ Occasione Kulusevski – Il mancino di Chiesa viene sporcato da Skrinar e termina tra i piedi di Kulusevski che non riesce a girare in rete per l’opposizione di De Vrij

22′ Rigore per la Juve – Trattenuta di Darmian vistosa ai danni di Chiellini. Calvarese non vede ma richiamato dal Var assegna il penalty e ammonisce il nerazzurro

24′ Gol Ronaldo – Handanovic neutralizza la conclusione del portoghese che però ribadisce in rete sulla respinta

26′ Fallo di Kulusevski – Qualche protesta dei giocatori dell’Inter che volevano il secondo giallo

27′ Lautaro pericoloso – Per poco non intercetta in scivolata un passaggio orizzontale di Szczesny a un metro dalla linea di porta

32′ Tiro Danilo – Destro dal limite masticato che termina sul fondo

34′ Rigore per l’Inter – Calvarese richiamato dal Var ravvisa un pestone di De Ligt sul tallone di Lautaro che non era in possesso del pallone

35′ Gol Lukaku – Spiazzato Szczesny dal dischetto

38′ Ripiegamento Lukaku – Intervento in scivolata su Kulusevski che strappa applausi alla panchina dell’Inter

42′ Occasione Danilo – Il brasiliano non riesce a deviare in rete con la punta in area. Arrivato sul pallone col passo lungo

43′ Tiro Chiesa – Gran destro dal limite, alzato di testa da Skriniar in corner

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Juve Inter 1-1: risultato e tabellino

Reti: 24′ Ronaldo, 35′ rig. Lukaku

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Morata, Dybala, Felix Correia

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku. All. Conte. A disp. Padelli, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Young, D’Ambrosio, Pinamonti

Arbitro: Calvarese di Teramo

Ammoniti: 13′ Kulusevski, 20′ Bentancur, 22′ Darmian