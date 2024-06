Juve, Kaio Jorge torna in Brasile al Cruzeiro: il comunicato

La Juve dice addio a Kaio Jorge: l’attaccante torna in Brasile al Cruzeiro: il comunicato ufficiale dei bianconeri

Kaio Jorge lascia ufficialmente la Juve. L’attaccante brasiliano era arrivato a Torino nel 2021 e ora torna in Brasile al Cruzeiro. Il comunicato ufficiale del club bianconero:

IL COMUNICATO – «Si dividono le strade della Juventus e di Kaio Jorge.

L’attaccante classe 2002 torna in patria per vestire, dalla prossima stagione (2024/2025), la maglia del Cruzeiro, nella massima serie brasiliana.

Arrivato a Torino nell’estate del 2021, Kaio Jorge ha totalizzato 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia in bianconero, prima di doversi fermare alla fine di febbraio del 2022 a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro rimediata nel corso di una partita giocata dall’attaccante brasiliano tra le fila della seconda squadra bianconera (l’allora Juventus Under 23).

Poi, il lungo recupero e il rientro in campo poco prima dell’inizio ufficiale della stagione 2023/2024, in occasione dell’amichevole “in famiglia” tra la Prima Squadra e la Juventus Next Gen andata in scena all’Allianz Stadium il 9 agosto. Un rientro in campo reso ancora più speciale dalla tripletta messa a segno».

