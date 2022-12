Juve, Kean: «Diamo il 100% da qualsiasi parte per farci trovare pronti al campionato»

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato al termine della partita vinta 1-0 contro il Rijeka. Le dichiarazioni

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Alla prima occasione l’ho vista all’ultimo ed è andata fuori, poi ne ho avute altre dove potevo essere più fortunato. Ottima prova, dobbiamo allenarci bene per arrivare pronti alla ripresa. Diamo il 100% anche in allenamento, da qualsiasi parte per farci trovare pronti al campionato. Queste amichevoli sono molto importanti».