Juve, Khedira: «A mio agio in Italia, Spagna paese più importante per me»

Sami Khedira si racconta su Instagram rispondendo alle curiosità dei fan: le dichiarazioni del centrocampista tedesco della Juve

Sami Khedira ha pubblicato alcune Instagram stories attraverso le quali ha risposto con dei brevi video alle domande arrivategli dai tifosi della Juve.

DOVE ABITARE – «In Italia mi sento a mio agio e sono trattato bene, il cibo è delizioso, è un paese bellissimo con gente simpatica. Mi sento molto bene anche quando sono in vacanza negli Stati Uniti, ma il paese per me più importante è la Spagna. Ho vissuto lì per cinque anni e ho conosciuto persone fantastiche».