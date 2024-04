Juve Lazio Coppa Italia: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Coppa Italia tra Juve e Lazio: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Allianz Stadium andrà in scena la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juve e Lazio. La partita segue di 72 ore l’ultimo precedente, dove i biancocelesti hanno battuto all’ultimo minuto i bianconeri con la rete di Marusic al debutto di Igor Tudor sulla loro panchina. A differenza della sfida di campionato entrambe le squadre ritrovano i loro bomber: Vlahovic – fuori per squalifica sabato scorso – da una parte e Immobile – che aveva iniziato in panchina dall’altra . Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. Massimiliano Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Guendouzi, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All. Tudor.

Juve Lazio Coppa Italia: orario e dove vederla

Juve Lazio gara delle ore 21 di martedì, la prima semifinale d’andata della Coppa Italia. La partita dell’Allianz Stadium sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Disponibile in streaming su SportMediaset e Mediaset Infinity.

