Juve Lazio, Sarri si affida a Felipe Anderson: il brasiliano vuole sfatare un tabù

L’allenatore della Lazio Sarri si affiderà a Felipe Anderson contro la Juve. Il brasiliano vuole sfatare un tabù

Con la quasi sicura assenza di Ciro Immobile in Juventus-Lazio, Maurizio Sarri si affiderà a Felipe Anderson per sospingere e sostenere l’attacco laziale. Da prima punta o da esterno, il brasiliano dovrà essere l’uomo su cui la squadra biancoceleste dovrà appoggiarsi.

E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex West Ham è chiamato a sfatare anche un tabù: contro la Juventus non ha mai vinto. Anzi, in dodici precedenti sono arrivate altrettante sconfitte. Ma adesso, con l’Europa nel mirino, Felipe Anderson vuole cambiare questo trend negativo.

