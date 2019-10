Juve Lecce, i convocati di Liverani: tutti disponibili

Il tecnico del Lecce Liverani ha diramato l’elenco dei convocati in vista della partita contro la Juventus: tutti disponibili

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus, valevole per la nona giornata di Serie A. Ecco l’elenco completo, che non presenta sorprese dell’ultimo minuto.

Portieri: Gabriel, Vigorito, Bleve.

Difensori: Rossettini, Lucioni, Meccariello, Calderoni, Rispoli, Dell’Orco, Benzar, Riccardi, Vera.

Centrocampisti: Petriccione, Mancosu, Falco, Tabanelli, Majer, Tachtsidis, Shakhov.

Attaccanti: Lapadula, Farias, La Mantia, Babacar, Lo Faso.