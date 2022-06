La Juve accelera per Molina: Cherubini sta avviando i contatti con l’Udinese per affondare il colpo decisivo

La Juve continua a insistere per Molina dell’Udinese. Cherubini sta parlando con la dirigenza friulana per trovare un accordo.

Cresce l’ottimismo per l’operazione anche se l’accordo non è ancora stato trovato. L’operazione complessiva potrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni come scritto da Tuttosport.