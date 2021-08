Juve, nasce la tradizione del vernissage a Villar Perosa – 16 agosto 1959

62 anni fa, il 16 agosto 1959, la Juve giocò la prima amichevole in famiglia a Villar Perosa, il paesino vicino Torino nel quale la risiede la villa Agnelli

Il 14 agosto 2019 è andata in scena la partitella di Villar Perosa, nella quale ogni anno la Juve si ritrova ad affrontare la Primavera in un’amichevole in famiglia. L’ultimo episodio di una tradizione che iniziò proprio il 16 agosto 1959 e che si è interrotta nelle ultime due, tormentate estati.

La squadra bianconera si ritrovò per la prima volta a Villar Perosa, piccolo paesino vicino Torino nel quale la famiglia Agnelli aveva (e ha) una villa. Lì, in quel giorno, la Juve affrontò la De Martino, ovvero la selezione bianconera di riserve della prima squadra. I “titolari” vinsero 6-3 con le reti di Charles, che andò in gol due volte, Cervato, Stivanello, Nicolè e Ninni. Per gli “avversari” in gol Marazzina, Mascheroni e Gualtieri.