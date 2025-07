Juve Next Gen, Faticanti vicino al ritorno in bianconero: le ultime

Juve Next Gen, vicino il ritorno in bianconero di Faticanti dopo il prestito della scorsa stagione al Lecce: le ultime

La Juve Next Gen è pronta a riabbracciare Giacomo Faticanti. Come riportato da Juventusnews24.com Il giovane centrocampista classe 2004, già protagonista lo scorso anno con la maglia della Next Gen, è ormai vicinissimo a un nuovo approdo a Torino. Dopo una stagione in prestito dal Lecce, conclusa con 28 presenze e una crescita costante sotto la guida di Massimo Brambilla, Faticanti sembrava destinato a rientrare in Salento. Ma la Juventus ha deciso di tornare sui suoi passi: le prestazioni offerte dal giocatore hanno convinto la dirigenza bianconera a riportarlo alla Continassa per continuare il percorso di sviluppo intrapreso.

Il ritorno è ormai questione di giorni: l’accordo con il Lecce, ancora titolare del cartellino, è in dirittura d’arrivo e dovrebbe essere definito entro la prossima settimana. Faticanti tornerà così a vestire la maglia della Juventus Next Gen per la stagione 2025/2026, pronto a rimettersi a disposizione dello staff tecnico e a consolidare il proprio ruolo da protagonista nella squadra che milita in Serie C.

Per la Juventus si tratta di una scelta strategica chiara: investire su un profilo giovane, già inserito nel sistema bianconero e con ampi margini di miglioramento. Il progetto Next Gen, pensato proprio per far crescere i talenti in ottica Prima Squadra, trova in Faticanti un elemento ideale: centrocampista moderno, intelligente tatticamente, dotato di visione e intensità. La sua esperienza accumulata nella passata stagione, unita alla familiarità con l’ambiente, lo rende una pedina preziosa per affrontare le sfide del prossimo campionato.

Il ritorno di Faticanti a Torino non è solo una scommessa sul futuro, ma anche una conferma della linea verde perseguita dalla Juventus, sempre più attenta a costruire internamente i propri prossimi protagonisti.