Juve, non tramonta la pista Udogie per la corsia sinistra

La Juve non molla la pista Udogie per il ruolo di terzino sinistro, ma per arrivarci bisogna presentare una offerta importante all’Udinese

La Juve non ha mollato la presa e sta ancora seguendo Destiny Udogie in questa sessione di mercato. A riportarlo è Tuttosport.

L’Udinese vorrebbe tenerlo in rosa almeno per un’altra stagione, in modo che il ragazzo possa continuare nel suo percorso di crescita. Tuttavia di fronte ad un’offerta irrinunciabile, sui 20 milioni di euro, i friulani potrebbero decidere di vendere.