Juve, Palladino è la vera bestia nera dei bianconeri: gli ultimi precedenti parlano chiaro! I numeri

Juve, Raffaele Palladino è il vero incubo dei bianconeri: gli ultimi confronti raccontano tutto, i numeri e i dati

Analizzando il percorso recente della Juventus emerge un dato che pesa come un macigno: dall’inizio del 2025 i bianconeri hanno incassato tre sconfitte con almeno tre gol di scarto in tutte le competizioni. Un campanello d’allarme che fotografa un momento di fragilità strutturale, soprattutto contro avversarie capaci di imporre ritmi elevati e pressione continua.

Il calendario ha infatti riservato colpi durissimi, con due pesanti ko contro l’Atalanta e uno contro la Fiorentina. Ma c’è un elemento che rende queste cadute ancora più significative: nelle ultime due disfatte, sulla panchina avversaria sedeva lo stesso allenatore. Raffaele Palladino sembra aver trovato una formula tattica capace di mettere sistematicamente in crisi la Juventus, trasformandosi in una sorta di “nemesi” tecnica per i bianconeri.

Sia con la Fiorentina sia, più recentemente, alla guida della Dea, Palladino ha costruito piani gara perfetti: isolamento dei portatori di palla juventini, aggressività costante e verticalizzazioni rapide e chirurgiche. Un mix che ha reso le sue squadre letali e ha evidenziato tutte le difficoltà della Juventus nel reggere intensità e idee così chiare

