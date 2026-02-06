Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Juventus News

Juve, Palladino è la vera bestia nera dei bianconeri: gli ultimi precedenti parlano chiaro! I numeri

Published

1 ora ago

on

By

Palladino

Juve, Raffaele Palladino è il vero incubo dei bianconeri: gli ultimi confronti raccontano tutto, i numeri e i dati

Analizzando il percorso recente della Juventus emerge un dato che pesa come un macigno: dall’inizio del 2025 i bianconeri hanno incassato tre sconfitte con almeno tre gol di scarto in tutte le competizioni. Un campanello d’allarme che fotografa un momento di fragilità strutturale, soprattutto contro avversarie capaci di imporre ritmi elevati e pressione continua.

Il calendario ha infatti riservato colpi durissimi, con due pesanti ko contro l’Atalanta e uno contro la Fiorentina. Ma c’è un elemento che rende queste cadute ancora più significative: nelle ultime due disfatte, sulla panchina avversaria sedeva lo stesso allenatore. Raffaele Palladino sembra aver trovato una formula tattica capace di mettere sistematicamente in crisi la Juventus, trasformandosi in una sorta di “nemesi” tecnica per i bianconeri.

Sia con la Fiorentina sia, più recentemente, alla guida della Dea, Palladino ha costruito piani gara perfetti: isolamento dei portatori di palla juventini, aggressività costante e verticalizzazioni rapide e chirurgiche. Un mix che ha reso le sue squadre letali e ha evidenziato tutte le difficoltà della Juventus nel reggere intensità e idee così chiare

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato52 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×