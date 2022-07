Juve Paredes, fuori Ramsey e (a breve) Arthur per far posto all’argentino: le ultime

La Juve vuole fare sul serio per Paredes ma serve l’uscita di due centrocampisti: il primo è Ramsey e a breve tocca ad Arthur

Il gallese ha firmato ieri la risoluzione da 3 milioni come buonuscita ed è pronto a iniziare una nuova avventura. Per il brasiliano c’è la doppia pista estera con Valencia e Arsenal in lotta per convincere l’ex Barcellona. Poi i bianconeri andranno diretti sull’argentino del Psg. Lo scrive Tuttosport.