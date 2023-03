Juve, Perin: «Per noi la classifica è quella che dice il mister»

Le parole di Perin nel pre partita di Juve-Sampdoria: «Per noi la classifica è quella che dice il mister e dobbiamo vederla così»

Mattia Perin ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve-Sampdoria. Di seguito le sue parole.

«Purtroppo quello che dice la classifica non è così, noi pensiamo che il frutto dell’allenamento settimanale è la classifica che dice come ti stai comportando. Per noi la classifica è quella che dice il mister e dobbiamo vederla così, ci stimola da morire vederci lì».

