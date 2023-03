Juve, Pessotto: «Sporting? Sono stati bravi a non mettercela il giorno della sentenza»

Gianluca Pessotto, dirigente della Juventus, ha parlato a Sky Sport del sorteggio dei bianconeri in Europa League con lo Sporting

SPORTING – «Sarà una bella sfida, contro un avversario forte e lo ha dimostrato anche ieri. Hanno eliminato una delle favorite, l’Arsenal. Sarà una bella sfida, anche loro nel girone di Champions sono andati così così. Avranno voglia di fare bene come noi».

RITORNO GIORNO DOPO LA SENTENZA – «Sono stati bravi a non mettercela il giorno della gara (ride, ndr). Dipende sempre da come affronti le decisioni, non dipende da te. Noi dovremo essere pronti a reagire, sia in caso positivo che negativo. Dipende sempre da noi e dall’energia che riusciremo a tirare fuori. Da una parte è un vantaggio arrivare con la sentenza ad un mese e mezzo dalla fine del campionato».