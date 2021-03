Juve, Pirlo sorride: Buffon torna a lavorare con il resto del gruppo

Buffon ha svolto l’intera seduta dell’allenamento odierno in gruppo. Le ultime dalla Continassa in vista del Benevento

Allenamento mattutino per la Juventus in vista del Benevento. Dopo Bentancur, tornato a disposizione dopo la guarigione dal Covid, anche Buffon è rientrato in gruppo.

Come comunicato dalla Juventus nel report odierno, il portiere bianconero ha svolta l’intera seduta col resto della squadra. Il 43enne aveva saltato l’ultima partita contro il Cagliari a causa di una lombalgia e torna dunque a disposizione di Pirlo.