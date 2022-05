La Juve accelera per Di Maria e Pogba: dettagli e paure da superare per chiudere il doppio colpo

La Juve vuole chiudere il doppio colpo Di Maria e Pogba, ma deve superare dettagli e paure per la fumata bianca

La Juve vuole chiudere il doppio grande colpo per la mediana e per l’attacco. Pogba e Di Maria sono le due suggestioni in casa bianconera.

Per il centrocampista si sta muovendo lo stesso Nedved, che sta cercando di accelerare per evitare l’inserimento del Psg e di Zidane da tempo suoi estimatori. Un collaboratore di Cherubini, invece, è volato a Parigi per chiudere con Di Maria. Manca un solo dettaglio da limare, ovvero la durata del contratto. La Juventus ne offre due, mentre il Fideo ne vorrebbe soltanto uno. Lo scrive Tuttosport.

[VIDEO] I DIECI GOL PIU’ DELLA SERIE A 2021-2022