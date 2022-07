Juve, primi contatti con indiretti per Depay

La Juve ha iniziato i primi contatti per Memphis Depay: l’attaccante olandese del Barcellona, che i blaugrana hanno messo sul mercato

La Juve ha avuto i primi contatti indiretti per Depay. A riferirlo è il giornalista Matteo Moretto di Relevo.

L’attaccante olandese, però, al momento non sembra intenzionato a lasciare il Barcellona e, al contrario, sarebbe disposto ad aspettare per liberarsi il prossimo anno. La Juve, però, sa che i blaugrana sono disposti a cederlo già in questa sessione di mercato. I prossimi giorni potrebbero portare novità importanti.