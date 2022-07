Juventus, si torna a pensare a Depay per l’attacco. Anche l’olandese nel mirino dei bianconeri

La Juventus sta valutando il nome di Depay come possibile rinforzo per l’attacco.

E’ lui, secondo Sky Sport, il nome nuovo di mercato per l’attacco dopo Werner e Martial. La Juve aveva pensato a Depay già a gennaio, il Barcellona ora vorrebbe cederlo a titolo definitivo per far spazio ai nuovi Lewandowski e Raphinha e potrebbe lasciarlo andare a condizioni economiche favorevoli. I bianconeri, al momento, sarebbero intenzionati a prenderlo in prestito.